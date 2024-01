Papst ruft zu Waffenstillstand im Olympiajahr 2024 auf

Papst Franziskus hat angesichts der Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris zu einem weltweiten Waffenstillstand aufgerufen. „Wenn ich an den Wert des ‚Olympischen Friedens‘ zurückdenke, hoffe ich, dass der Sport in diesem besonders dunklen historischen Moment, in dem wir leben, Brücken bauen, Barrieren niederreißen und Beziehungen des Friedens fördern kann“, sagte der Papst bei seiner Audienz mit dem Vatikan-Sportverein „Athletica Vaticana“ am Samstag.