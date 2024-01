DBB: Herbert kündigt Umbruch nach Olympia an

Herbert prophezeit Umbruch

Spielern, die sich einst nicht verpflichteten, öffnete Herbert die Tür für die Zeit nach Olympia. "Man sollte die Spieler nicht anflehen zu spielen. Wenn sie nicht spielen wollen, ist das in Ordnung. Wir nehmen lieber Spieler, die spielen wollen. Nach der EuroBasket wollten plötzlich alle spielen. Ich habe gesagt: Jetzt ist es ein bisschen zu spät. Nach den Olympischen Spielen fangen wir neu an." Nach dem Umbruch beginnt die Vorbereitung auf die EM 2025 in Finnland, Lettland, Polen und Zypern.

Bei Olympia in Paris (26. Juli bis 11. August) peilt Herbert derweil das dritte Edelmetall in drei Jahren an. „Das Ziel ist auf jeden Fall eine Medaille. Das ist realistisch. Ich denke, es gibt sieben Mannschaften bei den Olympischen Spielen, vielleicht acht, die eine Medaille gewinnen können. Das Wichtigste ist, ins Viertelfinale zu kommen“, so der 64-Jährige.