Dauser und Co. als "Vorturner" bei Olympia in Paris

Die deutschen Kunstturner mit Barren-Weltmeister Lukas Dauser werden am 27. Juli (11.00 Uhr) den Mannschafts-Wettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen in Paris eröffnen. Dies ergab die Auslosung der Startreihenfolge für die Qualifikation am Sonntag. Ebenfalls im ersten von drei Durchgängen wird Mitfavorit USA im Palais Omnisports de Bercy an die Geräte gehen, die Goldkandidaten China und Japan folgen im zweiten Durchgang (15.30 Uhr).

Kleiner Vorteil für die Riege von Cheftrainer Valeri Belenki: Sie beginnt am Boden und absolviert die Vorrunde somit in der traditionellen olympischen Reihenfolge. Für den Team-Wettbewerb der Frauen, der am 28. Juli beginnt, hatten sich die deutschen Athletinnen als Mannschaft bei den letztjährigen Weltmeisterschaften im belgischen Antwerpen nicht qualifizieren können.