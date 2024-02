Draisaitl: NHL-Rückkehr zu Olympia "bedeutet mir alles"

Es wird das erste Mal seit 2014 und erst das sechste Mal insgesamt sein, dass NHL-Spieler bei Olympia antreten. Dies war bisher lediglich 1998 in Nagano, 2002 in Salt Lake City, 2006 in Turin, 2010 in Vancouver und 2014 in Sotschi der Fall gewesen. Auf die Teilnahme an den Spielen in Asien 2018 und 2022 verzichtete die NHL.