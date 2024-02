Optimismus vor Olympia-Showdown: "Rechnen uns Chancen aus"

Die deutschen Fußballerinnen gehen laut Sportdirektorin Nia Künzer mit einer guten Portion Selbstvertrauen in den Showdown um Olympia. „Wir haben uns viel vorgenommen und rechnen uns durchaus Chancen aus, die Französinnen zu schlagen. Das hat das Team ja in der Vergangenheit schon gezeigt“, sagte Künzer vor dem Nations-League-Halbfinale am Freitag (21.00 Uhr/ARD) in Lyon.