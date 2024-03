Boxen: Tiafack und Klötzer sichern Olympia-Ticket

Der Bergheimer Tiafack, Europameister von 2022, gewann beim ersten Welt-Qualifikationsturnier im italienischen Busto Arsizio in der Gewichtsklasse über 92kg alle seine vier Kämpfe nach Punkten und untermauerte seine Ambitionen für die Wettkämpfe in der französischen Hauptstadt (26. Juli bis 11. August). Die Chemnitzerin Klötzer sicherte sich die Qualifikation mit ihrem Viertelfinaleinzug in der Gewichtsklasse bis 50 Kilogramm.

Insgesamt elf deutsche Boxerinnen und Boxer waren in Italien an den Start gegangen, Ende Mai gibt es in Bangkok eine weitere Chance zur Qualifikation. „Dort wollen wir unsere Delegation für Paris noch erweitern. Unser Ziel sind zwei bis vier zusätzliche Qualifikationsplätze, so dass wir mit einem größeren Team nach Paris fahren, als zu den letzten Spielen in Tokio“, sagte Sportdirektor Michael Müller im Sportschau-Interview.