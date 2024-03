Olympiasurferin Kemp: "Muss ins Extreme gehen"

Wellenreiterin Camilla Kemp stürzt sich nach geschaffter Qualifikation voller Enthusiasmus in die Vorbereitung auf die Olympia-Wettbewerbe vor Tahiti. "Jetzt fängt die harte Arbeit wieder an. Das ist noch mal ein anderes Level an Vorbereitung", sagte die 28-Jährige im Interview mit Münchner Merkur/tz: "Tahiti ist eine Welle, die alles vom Körper braucht. Man muss ins Extreme gehen."