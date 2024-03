Roßkopf: Boll "in der Verlosung für Olympia"

Für das deutsche Tischtennis-Idol Timo Boll (Düsseldorf) stehen die Olympia-Chancen nach seiner Glanzleistung beim wichtigen WTT Grand Smash in Singapur offenbar so gut wie schon lange nicht mehr. "Timo ist in der Verlosung für Olympia", sagte Bundestrainer Jörg Roßkopf dem SID und machte damit dem 43 Jahre alten Rekordeuropameister ausdrücklich Hoffnung auf eine Nominierung für die Sommerspiele in Paris (26. Juli bis 11. August).