Vor Auslosung sicher: DFB-Frauen bei Olympia gegen die USA

Für die deutschen Fußballerinnen kommt es bei den Olympischen Spielen in Paris in der Gruppenphase zum prestigeträchtigen Duell mit den USA. Dies steht bereits vor der Auslosung der Gruppen nach der Veröffentlichung der Weltrangliste durch den Weltverband FIFA am Freitag fest. Die weiteren Gegner der DFB-Auswahl sind dagegen noch offen.

Das Team von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch befindet sich bei der Auslosung am 20. März in Paris als Fünfter der Rangliste mit Japan und Olympiasieger Kanada in Topf zwei. In keiner Gruppe sollen zwei Nationen aus derselben Konföderation vertreten sein, daher bleiben als Gegner aus Topf eins mit Gastgeber Frankreich und Weltmeister Spanien nur die USA.