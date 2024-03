Weitere Olympia-Plätze für TTBL-Stars

In der Tischtennis Bundesliga (TTBL) dürfen sich voraussichtlich noch mehr ausländische Stars als bisher über ein Ticket für die Olympischen Spiele in Paris freuen. Durch die Last-Minute-Qualifikation von Slowenien, Kroatien und Indien als letzte Teilnehmer am Mannschafts-Turnier der Herren bei den Sommerspielen haben mutmaßlich bis zu fünf weitere TTBL-Profis das Ticket nach Frankreich schon sicher.

Sowohl in der Team-Konkurrenz als auch im Einzel-Turnier sollte in Paris der slowenische Europe-Top-16-Cup-Gewinner Darko Jorgic von Champions-League-Sieger 1. FC Saarbrücken-TT aufschlagen. Gleiches kann für seinen Landsmann Deni Kozul vom früheren Pokalsieger ASV Grünwettersbach gelten.

Auf eine zusätzliche Nominierung als zweiter Einzelspieler seines Landes darf auch der indische Routinier Sharath Kamal Achanta von Meister Borussia Düsseldorf hoffen. Sein Nationalmannschaftskollege Manush Utpalbhai Shah (TTC Schwalbe Bergneustadt) hingegen dürfte um seinen Platz im dreiköpfigen Paris-Kader zittern müssen. Im Gegensatz zu Shah sollte Filip Zeljko (TSV Bad Königshofen) in Kroatiens Trio seinen Platz als Nummer drei praktisch sicher haben.

Für die Olympia-Turniere stehen nach Veröffentlichung der ersten März-Weltrangliste jeweils die Teilnehmer an den beiden Team-Wettbewerben fest. Slowenien, Kroatien und Olympia-Debütant Indien erhielten nach ihren Achtelfinal-Niederlagen bei der WM zuletzt in Südkorea die letzten drei Paris-Plätze über das Ranking, während die übrigen Teilnehmer mit Ausnahme von Gastgeber Frankreich sich in Turnieren für Olympia qualifiziert hatten.

Alle Teams - auch die zwei deutschen Mannschaften - haben automatisch auch schon das Maximum von zwei namentlich noch nicht vergebenen Startplätzen in den Einzel-Konkurrenzen sicher. Die beiden Solisten müssen aber auch zur jeweiligen Dreier-Mannschaft ihres Landes gehören. Die weiteren Aktiven für die Einzel-Turniere werden bis Juni größtenteils über weitere Kontinentalturniere oder die Weltrangliste ermittelt.

Schon vor Jorgic und Co. haben sich aus der TTBL mehrere Topspieler für Olympia als gesetzt fühlen dürfen. Sicher in beiden Wettbewerben zum Einsatz wird etwa der brasilianische Top-10-Star Hugo Calderano (TTF Liebherr Ochsenhausen) kommen. In Schwedens Europameister-Team haben auch Anton Källberg (Düsseldorf) und der frühere WM-Zweite Mattias Falck gute Karten für Paris.