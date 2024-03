"Wenn du 72 bist": Baumgart feiert Hrubesch und DFB-Frauen

"Glückwunsch an Horst Hrubesch und seine Mädels": Steffen Baumgart hat den deutschen Fußball-Frauen und dessen Trainer zur erfolgreichen Olympia-Qualifikation gratuliert. Bevor der neue HSV-Trainer auf der obligatorischen Pressekonferenz am Freitag über das Zweitliga-Heimspiel des Hamburger SV am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Osnabrück referierte, richtete er ungefragt ein paar Worte an das DFB-Team. Und vor allem an Hrubesch.