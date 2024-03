WM-Held Obst rechnet mit "Avengers" aus den USA

Aufgrund seiner Auftritte bei der WM kam die Frage auf, ob Obst nicht auch in der NBA spielen könnte. Das sei ein "Extra. Etwas, mit dem ich eigentlich nie gerechnet hätte. Wenn dieser Traum irgendwann mal in Erfüllung geht, wäre ich überglücklich." In Serge Ibaka (34) hat der 27-Jährige in München einen Teamkollegen mit reichlich NBA-Erfahrung. Es sei beeindruckend, "wie er hier auftritt, was er für eine Professionalität an den Tag legt", lobte Obst. Insgesamt sei der Bayern-Kader "sehr, sehr ordentlich besetzt".