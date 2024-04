DHB-Frauen selbstbewusst: "Genug Qualität und Selbstvertrauen"

Deutschlands Handballerinnen gehen mit großem Optimismus und ohne personelle Sorgen in ihr Matchball-Spiel um das Olympia-Ticket. "Wir haben genug Selbstvertrauen, genug Qualität im Kader und hier natürlich auch eine Heimkulisse hinter uns, die uns nach vorn pusht. Mit dem Gesamtpaket schaffen wir es, Montenegro zu schlagen", sagte Co-Kapitänin Alina Grijseels am Freitag vor dem zweiten Spiel des Olympia-Qualifikationsturniers in Neu-Ulm.