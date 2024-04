Kanuslalom: Olympiasiegerin Funk löst das Paris-Ticket

Kanuslalom-Olympiasiegerin Ricarda Funk hat vorzeitig das Ticket für die Sommerspiele in Paris (26. Juli bis 11. August) gelöst. Die 32-Jährige aus Bad Kreuznach sorgte am dritten Wettkampftag der Olympia-Qualifikation des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) in Markkleeberg mit ihrem dritten Sieg für klare Verhältnisse.