Olympia-Boykott für BMI weiter keine Option

Wegen der Teilnahme russischer und belarussischer Sportler an den Olympischen und Paralympischen Spielen in Paris ist ein Boykott für das Bundesinnenministerium (BMI) weiter keine Option. Das bekräftigte der für Sport zuständige Parlamentarische Staatssekretär Mahmut Özdemir vor dem Sportausschuss. Die Leidtragenden eines solchen Schritts wären laut einem vom SPD-Politiker vorgelegten BMI-Sachstandsbericht in erster Linie die deutschen Athletinnen und Athleten, "die sich lange und intensiv auf diesen Höhepunkt ihrer sportlichen Karriere vorbereiten und die die politischen Rahmenbedingungen nicht beeinflussen können".