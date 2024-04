Vor Olympia: IOC-Gründer de Coubertin wird zur Wachsfigur

Lionel Messi ist in Wachs gegossen, Kylian Mbappe natürlich auch. Zu den Olympischen Spielen in Paris ergänzt ein ebenso visionärer wie umstrittener Baron die Ausstellung im Musee Grevin am Boulevard Montmartre. Pierre de Coubertin, Erfinder der Olympischen Spiele der Neuzeit, bekommt vor der Eröffnungsfeier am 26. Juli ein Denkmal im Wachsfigurenkabinett seiner Heimatstadt.

De Coubertin, zweiter IOC-Präsident und 1912 in Stockholm selbst Goldmedaillengewinner in der damals ausgetragenen Disziplin "Literatur" (Gewinnerwerk: "Ode an den Sport"), setzte sich für die Wiederbelebung der Olympischen Spiele ein, entwarf das Design der Olympischen Ringe und verlegte den Sitz des IOC im Ersten Weltkrieg aus Paris an den Genfer See nach Lausanne.