3x3-Quali für Paris: DBB-Frauen unter Druck

Die deutschen 3x3-Basketballerinnen haben beim Olympia-Qualifikationsturnier im japanischen Utsunomiya die Chance zum vorzeitigen Halbfinaleinzug verpasst. Zum Auftakt schlugen Svenja Brunckhorst, Sonja Greinacher, Luana Rodefeld und Marie Reichert nach einem Krimi Brasilien (17:16 n.V.), scheiterten danach aber an den dezimierten Gastgeberinnen (12:13). Mit einem Sieg über Japan wäre das Quartett des Deutschen Basketball Bundes (DBB) weiter gewesen.

Am Samstag (12.45 Uhr MESZ) muss das topgesetzte DBB-Team das sieglose Schlusslicht Österreich in der Gruppe A schlagen, um das Weiterkommen nicht zu gefährden. Nur der Turniersieger erhält ein Ticket nach Paris, in der Parallelgruppe B spielen Kanada, die Niederlande, Australien und Kenia.