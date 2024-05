Olympia-Quali: 3x3-Frauen im Viertelfinale

Perfekter Start für die deutschen 3x3-Basketballerinnen: Beim Olympia-Qualifikationsturnier in Debrecen/Ungarn hat das topgesetzte Quartett am ersten Gruppenspieltag zwei Siege aus zwei Spielen geholt und vorzeitig das Viertelfinale erreicht. Nach dem 17:7 zum Auftakt gegen Außenseiter Tunesien schlugen Svenja Brunckhorst, Sonja Greinacher, Luana Rodefeld und Marie Reichert die Ukraine 9:7. „Es war ein hartes Spiel. Es ist gut, dass wir bei 2:0 stehen“, sagte Greinacher nach dem Erfolg.

Am Samstag (15.15 Uhr) geht es in der Staffel A gegen die ebenfalls ungeschlagenen Polinnen um den Gruppensieg. Drei Teams aus dem Sechzehnerfeld erhalten beim letzten Qualiturnier ein Ticket für Paris. Zuletzt hatte die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) in Utsunomiya/Japan durch ein Aus im Halbfinale eine Chance auf die Teilnahme an den Sommerspielen verpasst.