Tennis-Traumduo? Alcaraz hofft auf Olympia-Doppel mit Nadal

Der spanische Tennis-Star Carlos Alcaraz möchte gemeinsam mit Landsmann Rafael Nadal bei den Olympischen Spielen in Paris im Sommer ein Dreamteam bilden. „Wenn alles nach Plan läuft, werden wir zusammen im Doppel spielen“, sagte Alcaraz nach seinem Einzug ins Viertelfinale beim ATP-Masters in Madrid.

Bis dahin sei es aber noch ein langer Weg. Zuletzt hatten beide mit Verletzungen zu kämpfen, auch die Vorbereitung sei schwierig. "Auf Sand sind die nächsten beiden Turniere Rom und Roland Garros, die für uns beide im Einzel von großer Bedeutung sind", sagte Alcaraz. Bei den French Open vom 20. Mai bis 9. Juni strebt der 20-Jährige seinen dritten Grand-Slam-Titel an. Bisher hat Alcaraz schon bei den US Open (2022) und in Wimbledon (2023) triumphiert.