Olympia: Djokovic-Entscheidung fix

Tennis-Superstar Novak Djokovic wird nach seiner erfolgreichen Knie-OP bei den Olympischen Spielen in Paris an den Start gehen.

Wie das Olympische Komitee Serbiens am Dienstag mitteilte, ist der 37-Jährige neben Dusan Lajovic Teil des zweiköpfigen serbischen Männerteams. Ein Triumph beim olympischen Tennisturnier fehlt dem 24-maligen Grand-Slam-Champion Djokovic in seiner üppigen Titelsammlung noch.

Anfang Juni hatte der Serbe bei den French Open an selber Stelle aufgrund eines Meniskusrisses, den er sich beim Sieg im Achtelfinale gegen den Argentinier Francisco Cerundolo zugezogen hatte, aufgeben müssen. Daraufhin verlor er die Führung in der Weltrangliste an den Italiener Jannik Sinner, auch Carlos Alcaraz zog am "Djoker" vorbei. Die folgende Operation ist laut Djokovic gut verlaufen.