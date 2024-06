Olympia-Jubel wird zum bitteren Albtraum

Dieser Jubel geht wohl in die Geschichte ein. Der französische Schwimmer Rafael Fente-Damers hat sich am Dienstag bei der französischen Qualifikation für die Olympischen Spiele qualifiziert. Als Zweiter hinter Maxime Grousset schlug er über 100-m-Freistil mit persönlicher Bestzeit von 48,14 Sekunden am Beckenrand an und löste damit das Ticket für Paris.