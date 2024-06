Paris: 3x3-Frauen starten gegen Topfavorit USA

Für die deutschen 3x3-Basketballerinnen beginnt die Olympia-Premiere in Paris mit der schwerstmöglichen Aufgabe. Direkt zum Auftakt kommt es am 30. August (17.30 Uhr) zum Duell mit Topfavorit und Titelverteidiger USA. Das geht aus dem Spielplan hervor, der am Montag veröffentlicht wurde.