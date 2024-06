Paris: Olympisches Dorf hat erstmals eine Kinderkrippe

Premiere bei den Sommerspielen in Paris: Das Olympische Dorf, in dem die Athletinnen und Athleten aus aller Welt zusammen wohnen, wird erstmals auch eine Art Kinderkrippe haben. In dieser werde es zwar keine Betreuung der Kleinen geben, teilte das Internationale Olympische Komitee (IOC) mit. Es solle aber einen "Spielraum" geben, der für gemeinsame Zeit mit den eigenen Kindern gebucht werden könne.