Sportklettern: Megos, Flohe und Dörffel fahren nach Paris

Großer Erfolg für die Sportkletterer des Deutschen Alpenvereins (DAV): Mit Alexander Megos, Yannick Flohe und Lucia Dörffel haben sich drei DAV-Athleten am Samstag bei den Olympic Qualifier Series in Budapest das Ticket für die Olympischen Spiele gesichert. Alle drei gehen in der Disziplin Boulder & Lead an den Start.