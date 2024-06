Stich über Medaillenschwund: "Liegt nicht an den Athleten"

Der frühere Wimbledonsieger Michael Stich fordert eine bessere finanzielle Unterstützung für Spitzensportler in Deutschland. „Wir müssen uns der Bedeutung des Sports in der Breite, aber auch in der Spitze wieder viel bewusster werden“, sagte der Tennis-Olympiasieger von 1992 im Interview mit der Sporthilfe: „Wir gewinnen immer weniger Medaillen bei Olympischen Spielen, das liegt aber nicht an der Qualität der Athleten.“