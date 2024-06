Thiemann zu Paris: "Der große Favorit sind wir nicht"

Als Weltmeister jagen die deutschen Basketballer bei den Olympischen Spiele in Paris der dritten Medaille in drei Jahren hinterher, doch Johannes Thiemann bleibt vorsichtig. „Wir sind weiter hungrig und werden jetzt anders wahrgenommen. Der große Favorit sind wir aber nicht“, sagte der Kapitän von Vizemeister Alba Berlin am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in der Hauptstadt.