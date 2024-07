Olympia: Tom Daley begeistert mit Titanic-Pose bei Eröffnungsfeier

Tom Daley's Comeback

Der 30-Jährige Daley, Olympiasieger in Tokio im Synchronspringen vom Turm, nimmt an seinen fünften Sommerspielen teil. Eigentlich war der Brite, der 2008 in Peking als 14-Jähriger sein Olympiadebüt gegeben hatte, schon zurückgetreten. Nach zwei Jahren Auszeit stieg er wieder ins Training ein: „Mein Sohn hat gesagt, dass er mich bei den Olympischen Spielen sehen will. Und wenn deine Kinder sagen, du sollst was machen, dann tust du es.“