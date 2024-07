Außenminister: "Israelische Delegation willkommen" in Paris

von SID 22.07.2024 • 14:06 Uhr Stephane Sejourne hat Israels Olympiateam ausdrücklich in Paris willkommen geheißen. Zuvor hatte es anderslautende Stimmen gegeben.

Der französische Außenminister Stephane Sejourne hat Israels Olympiateam ausdrücklich in Paris willkommen geheißen. Dies sagte Sejourne am Rande des EU-Außenministertreffens am Montag in Brüssel. Er werde seinem israelischen Amtskollegen auch noch telefonisch verdeutlichen, dass sein Land „die Sicherheit der israelischen Delegation gewährleisten“ werde.

{ "placeholderType": "MREC" }

Sejourne wies damit vorher getroffene Äußerungen des Abgeordneten Thomas Portes von der linkspopulistisch eingeschätzten Partei La France insoumise (Unbeugsames Frankreich) deutlich zurück. "Nein, die israelische Delegation ist nicht willkommen in Paris", hatte Portes bei einer Veranstaltung zur Unterstützung der Menschen in Palästina am Samstag gesagt und auch zu "Mobilisierungen" aufgerufen. Tags darauf ruderte er etwas zurück und forderte die französische Diplomatie auf, sich dafür einzusetzen, dass Israels Landessymbole bei den Olympischen Spielen nicht zugelassen werden sollten - so wie es im Fall von Russland geregelt ist.

Sejourne wertete Portes Aussagen insgesamt als "unverantwortlich und gefährlich" nach Parlamentswahlen, in denen Antisemitismus zu einem zentralen Wahlkampfthema geworden war. Am Sonntagabend hatte Innenminister Gerald Darmanin bereits bei France 2 betont, wie "angewidert" er von dieser Erklärung mit "antisemitischen Untertönen" sei. Zugleich betonte er die Gefahr, die von derartigen Worte ausgehe.