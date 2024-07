Bericht: Russische Athleten haben gegen Auflagen verstoßen

Nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine hatte das Internationale Olympische Komitee zunächst einen Bann gegen Sportler aus Russland und dem verbündeten Belarus verhängt, diesen jedoch gelockert. Erfüllen die Athletinnen und Athleten beider Länder die notwendigen Kriterien, sind sie nicht als Kriegsunterstützer auffällig geworden und stehen in keiner Verbindung zum Militär, dürfen sie in Paris an den Start gehen.