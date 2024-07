Bolt gibt zu: "Bin nicht gerade in Bestform"

Gewichte stemmen? Joggen am Strand? Nicht mehr mit Usain Bolt. Jamaikas Sprint-Legende genießt das Leben als Sport-Rentner. Er trainiere „nicht viel“, um in Form zu bleiben, sagte Bolt im Interview mit der Zeitung Die Welt: „Ehrlich gesagt bin ich nicht gerade in Bestform. Ich versuche, hin und wieder auf dem Fahrrad zu sitzen, das ist besser für meine Knie. Und mit meinen Freunden spiele ich manchmal Fußball, aber nur auf dem kleinen Feld.“