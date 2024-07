Olympia: Fußball-Legende Zico in Paris Opfer von 500.000€-Diebstahl

Brasiliens Fußball-Legende Zico ist am Rande der Olympischen Spiele in Paris Opfer eines Diebstahls geworden. Der 71-Jährige erstattete am Freitag Anzeige bei der Polizei, nachdem ihm eine Tasche mit Bargeld, Uhren und Diamantschmuck entwendet worden war. Der frühere Star von Flamengo Rio de Janeiro, der an drei Weltmeisterschaften teilnahm, war zum Zeitpunkt des Diebstahls unterwegs und hatte sein Autofenster offen gelassen.