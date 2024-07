Olympia in Gefahr? Frankreich-Star fehlt gegen DHB-Team

Handball-Europameister Frankreich muss im Duell mit Deutschland am Samstag (17.30 Uhr) in Dortmund ohne Superstar Dika Mem (26) auskommen. Der Rückraumspieler von Champions-League-Sieger FC Barcelona wird den Franzosen im Vorbereitungsspiel auf die Olympischen Spiele im eigenen Land wegen einer Daumenverletzung nicht zur Verfügung stehen, teilte der französische Verband am Freitag mit.