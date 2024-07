Olympia: DFB-Frauen ohne Linder gegen USA – Rauch rückt nach!

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft muss einen Ausfall für das zweite Olympia-Gruppenspiel gegen Rekordsieger USA hinnehmen. Linksverteidigerin Sarai Linder vom VfL Wolfsburg wird den DFB-Frauen am Sonntagabend (21 Uhr/ZDF und Eurosport) in Marseille erkältet fehlen. Für die 24-Jährige soll Felicitas Rauch in den 18er-Kader und in die Startelf aufrücken. Die formale Bestätigung für den Tausch durch die FIFA fehlte nach DFB-Angaben zunächst noch. Linder wird dafür nun vorerst aus dem 18er-Kader gestrichen.