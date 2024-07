Olympia: Nadal startet trotz Verletzung – Jagd auf dritte Medaille!

von SID 28.07.2024 • 13:04 Uhr Die Zweifel daran hatte der Spanier am Samstagabend selbst genährt.

Neuer Tag, frische Kräfte: Spaniens Tennis-Ikone Rafael Nadal startet am Sonntag wie geplant in den Einzelwettbewerb der Olympischen Spiele - am Vorabend hatte er dies noch angezweifelt. Seine körperliche Verfassung bereitete dem 38-Jährigen Sorgen. "Er hat sich aufgewärmt, er ist bereit", sagte Spaniens Teamkapitän David Ferrer nun am Sonntagmittag. Nadal bestreitet sein Auftaktmatch am frühen Nachmittag gegen Marton Fucsovics aus Ungarn auf dem Court Philippe-Chatrier.

Sieg im Doppel mit Carlos Alcaraz

Am Samstagabend hatte Nadal im Doppel an der Seite seines legitimen Thronfolgers Carlos Alcaraz (21) 7:6 (7:4), 6:4 gegen die Argentinier Maximo Gonzalez und Andres Molteni gewonnen. Das spanische Duo wurde dabei von den Fans fast durchgehend gefeiert. Der rechte Oberschenkel bereitet Nadal allerdings immer wieder Probleme, er müsse daher mit seinem "Team reden und dann die beste Entscheidung treffen, um eine Medaille zu gewinnen", sagte er am Samstagabend.

Jagdt nach der dritten olympischen Medaille