Erleichterung bei Bauer: Bogen in Paris eingetroffen

Aufatmen bei Katharina Bauer: Die Sportgeräte der deutschen Bogenschützin sind in Paris eingetroffen. "Wohooooo, schaut, was in der Nacht angekommen ist... Mein Bogen", schrieb Bauer am Dienstag auf Instagram. Bei ihrer Olympia-Anreise am Montag war das Gepäck der Schützin nicht mit in die französische Hauptstadt geflogen, "weil niemand da ist, um es einzuladen", wie die 28 Jahre alte Europameisterin verärgert in den Sozialen Medien geschrieben hatte.