Olympia: Frodeno prophezeit Medaillen-Comeback für deutsche Triathleten

Peking-Olympiasieger Jan Frodeno erwartet bei den Spielen in Paris das Ende der Medaillenflaute für die deutschen Triathleten. "Wir haben super Talente dabei, die in den letzten Monaten gute Sprünge gemacht haben", sagte der 42-Jährige dem SID bei der Vorstellung seines Fotobuchs "Till I Collapse" in Berlin: "Ich würde davon ausgehen, dass eine Medaille in irgendeiner Form nach Deutschland zurückkommt."