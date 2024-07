Olympia: Ricarda Funk unsicher über Teilnahme an Eröffnungsfeier

Kanuslalom-Olympiasiegerin Ricarda Funk hat ihre Teilnahme an der Eröffnungsfeier der Spiele in Paris offengelassen. "Bei mir steht das noch ein bisschen in den Sternen", sagte Funk am Donnerstagabend auf einer Pressekonferenz im deutschen Haus. Funk geht am Samstagnachmittag im Vorlauf im Kajak-Einer an den Start, die Eröffnungsfeier findet am Freitagabend statt.