Große Zweifel an erfolgreichem Anti-Doping-Kampf

In Deutschland bestehen kurz vor den Olympischen Sommerspielen in Paris große Zweifel an einem erfolgreichen Anti-Doping-Kampf. Das geht aus einer Umfrage durch Infratest dimap für die ARD-Doku "Geheimsache Doping: Schmutzige Spiele" hervor. Demnach glauben etwa zwei Drittel der 1294 Befragten, dass die wenigsten (60 Prozent) oder sogar gar keiner (2 Prozent) der Dopingsünder erwischt wird.