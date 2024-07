Olympia: Deutsche Sportstars schwärmen von spektakulärer Eröffnungsfeier

"Größte Show", "spektakulär", "geile Nummer": Die Reaktionen der deutschen Sportwelt auf die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele fielen überschwänglich aus. "Für mich war es die größte, beste Show, die ich jemals gesehen habe", sagte etwa ARD-Experte Felix Neureuther und fragte überwältigt: "Wie will man so etwas noch toppen?"

Judo-Weltmeisterin Anna-Maria Wagner, die während der fast vierstündigen Zeremonie zusammen mit Basketballer Dennis Schröder begeistert die deutsche Fahne getragen hatte, sprach hinterher von einem "tollen Erlebnis. Es war schön, dass es für so viele Menschen zugänglich war und man von rechts und links die Menschen gesehen hat. Es war eine tolle Atmosphäre".

Kein Wunder also, dass DOSB-Präsident Thomas Weikert von einer "unglaublichen Erfahrung" berichtete. "Meinen allergrößten Respekt an die französischen Kolleg*innen für diese Show. Das Team D ist zutiefst beeindruckt und wird sich von dieser einmaligen Stimmung in die Wettbewerbe tragen lassen. Die Spiele können kommen!"