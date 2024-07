Hrubesch bei DFB-Star hoffnungsvoll

Am Dienstagvormittag hatte Lohmann das Teamhotel der Nationalmannschaft verlassen. Die 24-Jährige wird nun ihr Rehaprogramm bei ihrem Verein Bayern München absolvieren. Hrubesch erklärte in Reykjavik: "Wir haben das so beschlossen, weil wir es besser in Deutschland behandeln können. Was soll man ihr hier die Reise aufbinden?" Auf eine Nachnominierung hatte er verzichtet.