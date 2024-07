IHF-Präsident Moustafa verteidigt Handball-Finale in Lille

Die Entscheidung für eine Vorrunde in Paris und die K.o.-Phase in Lille seien „ein sehr gutes Szenario“, sagt IHF-Präsident Hassan Moustafa.

Die Entscheidung für eine Vorrunde in Paris und die K.o.-Phase in Lille seien „ein sehr gutes Szenario“, sagt IHF-Präsident Hassan Moustafa.

Der Weltverband IHF hat die Aufteilung der olympischen Handball-Turniere auf die Spielorte Paris und Lille erneut verteidigt. Die Entscheidung für eine Vorrunde in der Hauptstadt und die K.o.-Phase in Lille seien „ein sehr gutes Szenario“, sagte IHF-Präsident Hassan Moustafa der Handballwoche . Lille liege „nur eine Stunde mit dem Zug von Paris entfernt“ und sei somit gut erreichbar.

Ähnlich äußerte sich Sportvorstand Axel Kromer vom Deutschen Handballbund. "Generell haben wir ja etwas gewonnen. Denn ursprünglich war geplant, dass die olympischen Handball-Turniere ausschließlich in Lille stattfinden sollten. Aber auf Intervention von verschiedenen Seiten haben wir nun diese Lösung und tauschen mit den Basketballern die Standorte - nur eben in umgekehrter Reihenfolge. Damit können in meinen Augen alle Seiten gut leben", sagte Kromer der Handballwoche.