Olympia: Erste Medaille für Frankreich – Boukli holt Bronze!

Im Superleichtgewicht gewann die 25-Jährige in der Champ-de-Mars Arena Bronze. Zwei weitere Medaillen haben die Gastgeber schon sicher.

Im Superleichtgewicht gewann die 25-Jährige in der Champ-de-Mars Arena Bronze. Zwei weitere Medaillen haben die Gastgeber schon sicher.

Judoka Shirine Boukli hat Gastgeber Frankreich bei den Olympischen Spielen in Paris die erste Medaille beschert. Im Superleichtgewicht (bis 48 kg) gewann die 25-Jährige am Samstag in der Champ-de-Mars Arena den Kampf um Bronze gegen die Spanierin Laura Martinez Abelenda.