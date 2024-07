Kurz vor Olympia: Sorgen um Tischtennisspieler Ovtcharov

Tischtennisspieler Dimitrij Ovtcharov hat aufgrund von Fußproblemen auf den letzten Test vor Beginn der Olympischen Spiele verzichtet. Der zweimalige Olympia-Dritte ließ die Paris Challenge in Düsseldorf am Samstagnachmittag aus, weil er sich am Vortag in seinem Einzel gegen seinen Fuldaer TTBL-Teamkollegen Fanbo Meng eine leichte Verletzung im rechten Fuß zugezogen hatte. Der Deutsche Tischtennis-Bund sprach von einer "Vorsichtsmaßnahme".