Olympia: Exklusive Einblicke der Stars bei der Eröffnungsfeier in Paris

Die rund 300.000 Zuschauer am Ufer der Seine konnten ihre Stars aus der Ferne nur erahnen, auch die TV-Kameras kamen nicht ganz ran: Die tiefsten Einblicke bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris lieferten die Athletinnen und Athleten selbst. Auf ihren Instagram-Kanälen ließen Alexander Zverev, Dennis Schröder und Co. die Fans an den emotionalen Momenten teilhaben.