Nächster Star reist von den DFB-Frauen ab!

Mittelfeldspielerin Sydney Lohmann hat die deutsche Frauen-Nationalmannschaft kurz nach dem Start in die Olympia-Vorbereitung wieder verlassen, hinter ihrer Teilnahme an den Sommerspielen stehen wohl Fragezeichen.

Am Dienstagvormittag reiste die 24-Jährige mit einer muskulären Verletzung ab, gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bekannt. Beim öffentlichen Training am Montag in Düsseldorf hatte sie bereits gefehlt.