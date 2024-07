Olympia: Zukunft? Nadal kündigt Entscheidung an

Der spanische Tennisstar Rafael Nadal will nach den Olympischen Spielen in Paris über seine Zukunft entscheiden. Dies kündigte der 38-Jährige nach der klaren Zweitrunden-Niederlage gegen seinen alten Rivalen Novak Djokovic am Montag an. „Wenn dieses Turnier vorbei ist, werde ich anhand meiner Gefühle die notwendigen Entscheidungen treffen“, sagte Nadal.