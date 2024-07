"Noch ausdiskutieren": Eröffnungsfeier ohne Basketballer?

Eröffnungsfeier oder optimale Vorbereitung? Die deutschen Basketball-Weltmeister befinden sich vor den Olympischen Spielen in einer Zwickmühle. Da die Nationalmannschaft bereits am kommenden Samstag um 13.30 Uhr ihr Auftaktspiel gegen Japan in Lille bestreitet, steht möglicherweise die Teilnahme an der großen Feier am Abend zuvor auf der Seine in Paris in Frage.