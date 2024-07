Olympia 2024: Drama um finnischen Sportschützen

Am Tag, an dem Aleksi Leppäs Lebenstraum in Erfüllung ging, brach auch eine Welt für ihn zusammen. Seit Jahren hatte der finnische Schütze von den Olympischen Spielen geträumt - doch als am Freitag die bunte Eröffnungsfeier Paris hell erleuchtete, war der Mann, dem Leppä viel mehr als nur die erste Olympia-Teilnahme verdankte, von ihm gegangen: Marko Leppä, sein Vater, Trainer und Förderer, erlag auf dem Weg nach Paris im Flugzeug einem Herzinfarkt.