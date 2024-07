Olympia 2024: Kopftuch-Wirbel um Frankreich-Sprinterin - "Vielleicht in anderen Ländern nicht nachvollziehbar"

Dicke Luft bei Frankreichs Olympia-Team unmittelbar vor dem Start der Spiele in Paris: Die Leichtathletin Sounkamba Sylla hat dabei über ein Kopftuch-Verbot bei der Eröffnungszeremonie am Freitag gewütet. Die Sprinterin schrieb laut übereinstimmenden Medienberichten dazu auf Instagram: „Du bist für die Olympischen Spiele nominiert, die in deinem Land stattfinden, aber du kannst nicht an der Eröffnungsfeier teilnehmen, weil du ein Kopftuch trägst.“