Olympia-Held Märtens macht Liebeserklärung live im TV

Schwimm-Olympiasieger Lukas Märtens hat nach seinem Goldrennen in Paris eine ganz besondere Liebeserklärung gemacht - dabei ging es um seine Heimatstadt.

„Magdeburg ist die schönste Stadt der Welt, ich bin stolz, dort geboren zu sein“, sagte der 22-Jährige in der ARD. In der Stadt an der Elbe trainiert Märtens gemeinsam mit Florian Wellbrock, Isabel Gose, Oliver Klemet und seiner jüngeren Schwester Leonie bei Bundestrainer Bernd Berkhahn.